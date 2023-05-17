CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Şanlıurfa şehidini bugün uğurluyor
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Şanlıurfalı Gaffar Mayik'in naaşı özel bir uçakla gece memleket Şanlıurfa’ya getirildi.
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 3 askerden Gaffar Mayik'in naaşı dün gece uçakla GAP Havaalanına getirildi.
Burada basına kapalı gerçekleştirilen törene şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı, İlçe Belediye Başkanları, şehit Mayik'ın yakınlar ve askeri ve mülki erkan katıldı.
Törenin ardından cenaze Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin naaşı Bozova ilçesini getirilerek kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek tören sonrası ilçe aile mezarlığında toprağa verilecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI