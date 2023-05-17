Şanlıurfa şehidini bugün uğurluyor

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Şanlıurfalı Gaffar Mayik'in naaşı özel bir uçakla gece memleket Şanlıurfa’ya getirildi.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 3 askerden Gaffar Mayik'in naaşı dün gece uçakla GAP Havaalanına getirildi.Burada basına kapalı gerçekleştirilen törene şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı, İlçe Belediye Başkanları, şehit Mayik'ın yakınlar ve askeri ve mülki erkan katıldı.Törenin ardından cenaze Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin naaşı Bozova ilçesini getirilerek kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek tören sonrası ilçe aile mezarlığında toprağa verilecek.