İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 71'ye ulaştı