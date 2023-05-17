CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Gürcistan'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Terörle Mücadele Merkezi tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların çeşitli ülkelerde terör saldırısı planladıkları belirtildi.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Merkezi tarafından 4 ayrı yere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 6 Gürcistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, “Gözaltına alınan kişilerin terör örgütünün etkili liderleriyle bağlantıları olduğu ve bazı ülkelerde çeşitli terör saldırıları planladıkları belirlendi. Yapılan soruşturma sonucunda terör örgütüne ait semboller, elektronik bilgi taşıyan cihazlar, mühimmat, patlayıcı ve soruşturma açısından önem arz eden çeşitli deliller ele geçirildi” denildi.
Açıklamanın devamında, “Soruşturma, Gürcistan Ceza Kanunu'nun 328 ve 236. maddeleri uyarınca yabancı bir ülkenin terör örgütüne katılmak, terör faaliyetlerine yardım etmek, yasa dışı olarak ateşli silah, mühimmat ve patlayıcı elde etmek ve bulundurmak kapsamında yürütülüyor. Devlet Güvenlik Servisinin Terörle Mücadele Merkezi soruşturmayı sürdürüyor.
Söz konusu soruşturmalar kapsamında terörle mücadele merkezinin elde ettiği delillere dayanarak gözaltına alınan kişilerin çeşitli yabancı ülke topraklarındaki bazı terör faaliyetleri tespit edilmiş ve artan tehlike dikkate alınarak derhal ilgili ülkelere bilgi verilmiştir. Aynı dava kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Geçici İkametgahına yerleştirilen 1 yabancı uyruklu hakkında ceza davası açıldığını belirtmek gerekir” ifadelerine yer verildi.
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