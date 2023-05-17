CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
FETÖ firarisi yakalandı
Nevşehir’de Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Başlatılan çalışmada hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan "9 Yıl 4 Ay 15 Gün" kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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