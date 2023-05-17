FETÖ firarisi yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Başlatılan çalışmada hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan "9 Yıl 4 Ay 15 Gün" kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.