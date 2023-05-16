CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
TEM'de tır bariyerlere saplandı
Esenyurt'ta TEM otoyolu üzerinde refüj bariyerlerine çarparak makaslama yapan tır, otoyolda trafiğin aksamasına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Ahmet Y. yönetimindeki 47 AAK 822 plakalı çimento yüklü tır, Gülbahçe Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Daha sonra refüjün bariyerlerine çarpan tır, makaslama yaptı.
Tır şoförü olayı yara almadan atlatırken kaza nedeniyle bölgede çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Aracın yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.
Tır şoförü olayı yara almadan atlatırken kaza nedeniyle bölgede çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Aracın yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.
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