Esenler'de eşi ile oğlunu öldürdü

Bu kez bir anne, oğlu ile birlikte cinayete kurban gitti. Sabah 07.00 sıralarında İstanbul Esenler'de oturan İnan Taşçı (51), borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından İnan Taşçı, önce 39 yaşındaki eşi Gülay Taşçı'yı daha sonra da 19 yaşındaki oğlu Efe Taşçı'yı silahla vurarak öldürdü.İnan Taşçı, yakınlarını arayarak işlediği eşine ve oğluna kıydığını söyledi.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.Polisi gören Taşçı ise onlara not yazılı kağıt attı.Eşinin kardeşlerini suçladığı notta, Taşçı'nın “Sevgili eşim ve oğlum, 5 para karşılığında şeref ve haysiyetlerini satanlar için sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşimi ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli, namuslu, dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloş'um bu ölümü hak etmedi, inşallah benden beter olursunuz.” ifadelerini kullandığı görüldü.Özel harekat polisleri, operasyon düzenleyeceği sırada İnan Taşçı, bu kez silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.Hastaneye kaldırılan İnan Taşçı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Gülay Taşçı ve Efe Taşçı'nın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında çevrede olan bir vatandaş ise “Defalarca silah sesi duydum. Polis zaten burasını kapatmıştı, birden fazla silah sesi duyduk. Daha sonra özel harekat ekiplerini gördük.” dedi.