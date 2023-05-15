Kılıçdaroğlu: Mutlaka kazanacağız

2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cuımhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49.36, Kemal Kılıçdaroğlu 44.96 ve Sinan Oğan da 5.25 oy aldı.Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.Sonuçların ardından Millet İttifakı'nın diğer üyeleriyle basın toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Kimse oldubittiye heveslenmesi. Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne.İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazancağız.Geçici sonuçlar; Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir.Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber, bu ülkeye hakkı ve adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. Mutlaka kazanacağız.