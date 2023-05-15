CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Kılıçdaroğlu: Mutlaka kazanacağız
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını eleştirerek, mutlaka kazanacaklarını söyledi.
2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cuımhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49.36, Kemal Kılıçdaroğlu 44.96 ve Sinan Oğan da 5.25 oy aldı.
Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.
Sonuçların ardından Millet İttifakı'nın diğer üyeleriyle basın toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
'Mutlaka kazanacağız'
Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Kimse oldubittiye heveslenmesi. Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne.
İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazancağız.
'Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerinde'
Geçici sonuçlar; Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir.
Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber, bu ülkeye hakkı ve adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. Mutlaka kazanacağız.
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