Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sonuçları resmi olmasa da netleşti. Hangi milletvekili adaylarının seçilip seçilmediği de netleşti. Adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e giremeyen ünlü isimler ise hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte o isimler:

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa giderek Cumhurbaşkanı'nı ve Milletvekili'ni seçti. Partilerin aday listelerine giren birçok aday, oy oranlarının açıklanmasıyla birlikte Meclis'teki yerini aldı. Aday listelerinde tanıdık isimler de vardı. Peki bu isimlerden hangileri Meclis'e girdi, hangisi giremedi? İşte o isimler...Oyuncu İlyas Salman/İstanbul (TKP)İstanbul Milletvekili adayı olan gazeteci Hulki Cevizoğlu Meclis'e girdi. (AK Parti)Davut Güloğlu/İstanbul (Yeniden Refah Partisi)Oyuncu Mehmet Aslantuğ/Muğla (TİP)Eski futbolcu Gökhan Zan/Hatay (İyi Parti)Oyuncu Serhat Özcan/Balıkesir (TİP)Milli tekvandocu İrem Yaman/Ankara (İyi Parti)İrfan Değirmenci/İzmir (TİP)Faik Öztürk/Elazığ (İyi Parti)Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman Konya milletvekili oldu. (İYİ Parti)Oyuncu Kerem Fırtına/İstanbul (HDP)Oyuncu Özlem Balcı/Muğla (MHP)Gazeteci Hasan Cemal/İstanbul (HDP)Barış Atay/Antalya (TİP)Milli yüzücü Umut Arman Sonay/İstanbul (AK Parti)Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi. (AK Parti)Eski manken Seda Sarıbaş AK Parti Aydın 2'nci sıradan milletvekili adayı olmuştu. AK Parti şehirde 3 milletvekili çıkardı ve Arıbaş da TBMM'ye giren ünlülerden.AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu. Arzen son sıradan milletvekili seçildi.Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu/Antalya (AK Parti)