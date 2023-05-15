CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili provokotif paylaşımları incelemeye aldı.
Başsavcılık, seçim sonuçları ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı, yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün bu tür paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik tespit çalışmaları sürerken, provokatif paylaşımlar yapanlar arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de olduğu öğrenildi.
Başsavcılık, seçim sonuçları ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı, yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün bu tür paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik tespit çalışmaları sürerken, provokatif paylaşımlar yapanlar arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de olduğu öğrenildi.
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