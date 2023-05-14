CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Trabzon’da seçim sonuçları
Sandıkların yüzde 73'ünün açıldığı Trabzon'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 65,93 ile önde götürüyor.
Türkiye, bugün sandık başındaydı.
Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00’de kapandı, oy sayımı başladı. Ve sandıkların yarısı açıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun mekanından çıktı
Buna göre Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50’nin üzerine oy aldı.
Erdoğan’a Ekrem İmamoğlu’nun sık sık gittiği Trabzon’da da büyük teveccüh gösterildi.
Son oranlara göre kentte sandıkların yüzde 73’ü açıldı.
Trabzon'da Erdoğan önde...
Oyların yüzde 65,93’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27,86’da kaldı.
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