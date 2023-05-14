Trabzon’da seçim sonuçları

Türkiye, bugün sandık başındaydı.Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00’de kapandı, oy sayımı başladı. Ve sandıkların yarısı açıldı.Buna göre Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50’nin üzerine oy aldı.Erdoğan’a Ekrem İmamoğlu’nun sık sık gittiği Trabzon’da da büyük teveccüh gösterildi.Son oranlara göre kentte sandıkların yüzde 73’ü açıldı.Oyların yüzde 65,93’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27,86’da kaldı.