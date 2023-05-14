CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'da oyunu kullandı.
Türkiye kader seçimlerini gerçekleştiriyor.
Milyonlarca vatandaş iradelerini yansıtmak üzere sandıklara akın etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Görevlilerle selamlaştı
Bahçeli, oy kabinindeki işlemin arından görevlilerle selamlaştı.
Oy kullanma işleminin ardından Devlet Bahçeli basın mensuplarına açıklamada bulundu.
'Tüm siyasi partilerimize hayırlı olsun'
Devlet Bahçeli seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Cenabı Allah nasip etti oyumuzu verdik. Türk siyasi hayatımızda önemli bir seçim katılımın yoğun olduğu görülüyor. Tüm siyasi partilerimize hayırlı olsun.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI