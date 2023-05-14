Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanmak için Ankara'da bulunan Arjantin İlköğretim Okuluna Selvi Kılıçdaroğlu ve Ankara Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte geldi.Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra bazı açıklamalarda bulundu: Sandığa giden oy kullanan bütün yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz demokrosiyi çok özledik. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özledik. Bundan sonra göreceksiniz inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Sağolun, var olun" dedi.