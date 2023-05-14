CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Baharlar hep devam edecek' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanmak için Ankara'da bulunan Arjantin İlköğretim Okuluna Selvi Kılıçdaroğlu ve Ankara Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte geldi.
Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra bazı açıklamalarda bulundu: Sandığa giden oy kullanan bütün yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz demokrosiyi çok özledik. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özledik. Bundan sonra göreceksiniz inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Sağolun, var olun" dedi.
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