CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Emine Erdoğan'dan, Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin, gönüllere ışık tutan bir fener, duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yeten olduğunu kaydetti.
Annesini rahmetle andığını, şehit annelerini ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"'Anne' deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum. Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını temenni ediyor, Koruyucu Aile olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun."
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