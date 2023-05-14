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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,89

26.071.039 oy

MUHARREM İNCE

%0,47

247.516 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,39

23.195.947 oy

SİNAN OĞAN

%5,24

2.739.596 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 17.915.539
%36,56
263
CHP 12.550.871
%25,61
165
MHP 5.159.572
%10,53
52
İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
45
YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
60
Y.REFAH 1.424.509
%2,91
5
ZAFER 928.914
%1,9
0
TİP 666.684
%1,36
0
BBP 511.021
%1,04
0
MEMLEKET 430.826
%0,88
0
AP 82.464
%0,17
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
320
MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
210
ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
60
İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
0

Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Dünya ise Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Pek çok uluslararası ajans canlı yayın yaparak gelişmelerle ilgili anbean bilgi veriyor.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar
Ekleme: 14.05.2023 - 19:23 Güncelleme: 14.05.2023 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar
Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. Türkiye ile birlikte dünya da anbean yaşanan gelişmeleri takip etti. Yabancı basın oy sayma işlemini anlık olarak okuyucuları ile paylaşacağını duyurdu.

Türkiye'de 60 milyon 697 bin 843 seçmenin, yurtdışında ise 4 milyon 904 bin 672 seçmeni oy kullanma hakkı bulunuyor. Sandık kurulları tarafından gerekli hazırlıklarını tamamlanmasıyla oy kullanma 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye'nin her ilinden vatandaşlar akın akın oy kullanmaya giderken dünya basını da seçimi ilgiyle takip ediyor. Canlı yayına geçen dünya basını oy verme işleminin sona ermesini 'son dakika' olarak okuyucularına sundu.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Al Jazeera sandıkların yarışın sona erdiğini okuyucularına duyururken sonuçları anlık takip ettiklierini bildiridi. Canlı yayın ile seçim sonuçlarını duyuracağını ifade etti.

The Associated Press ise, sandıkların kapandığını okuyucularına duyururken, algı oyunlarını da yine sürdürdü.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

The New York Times, canlı takipe geçtriğini bildiridi. Yine algı oyunlşarını sürdüren gazete, Erdoğan'nın Batılı müttefiklerini kızdırdığını yazdı.

Yunan in.gr ise, sandıkların kapandığını açıklarken katılımın bir önceki seçimleri geçerek yüzde 86'yı bulacağı ifade edildi.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Yunan gazetesi Ta Nea 'Türkiye'deki seçimler' başlıklı haberinde en kritik seçimde oy verme işleminin saat sabah 08.00 itibarıyla başladığını ifade etti.

İngiltere merkezli Middle East Eye ise Türkiye'deki seçimler anbean takip ediyor. Sandıklar kapandıktan sonra canlı yayın yapacağını ifade eden gazete, Türk vatandaşlarının akın akın sandık başına gittiğini belirtmişti.

Al Jazeera da seçimi canlı veren gazeteler arasında. Al Jazeera'nın Türkiye muhabirlerinin seçime çok yüksek katılım olduğunu söylediği belirtmişti.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

İsveç gazetesi Dagens Industri de 'Türkiye'de karar günü' başlıklı haberiyle 60 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiğini söylemişti.

Reuters haber ajansı da Türkiye ile ilgili pek çok haber yayımladı. Türkiye'de yaşananlarla ilgili bilgi veren haber ajansı seçim sürecinden bahsetmişti.

Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar
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