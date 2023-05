Dünyanın gözü Türkiye'de! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. Türkiye ile birlikte dünya da anbean yaşanan gelişmeleri takip etti. Yabancı basın oy sayma işlemini anlık olarak okuyucuları ile paylaşacağını duyurdu.Türkiye'de 60 milyon 697 bin 843 seçmenin, yurtdışında ise 4 milyon 904 bin 672 seçmeni oy kullanma hakkı bulunuyor. Sandık kurulları tarafından gerekli hazırlıklarını tamamlanmasıyla oy kullanma 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.Türkiye'nin her ilinden vatandaşlar akın akın oy kullanmaya giderken dünya basını da seçimi ilgiyle takip ediyor. Canlı yayına geçen dünya basını oy verme işleminin sona ermesini 'son dakika' olarak okuyucularına sundu.Al Jazeera sandıkların yarışın sona erdiğini okuyucularına duyururken sonuçları anlık takip ettiklierini bildiridi. Canlı yayın ile seçim sonuçlarını duyuracağını ifade etti.The Associated Press ise, sandıkların kapandığını okuyucularına duyururken, algı oyunlarını da yine sürdürdü.The New York Times, canlı takipe geçtriğini bildiridi. Yine algı oyunlşarını sürdüren gazete, Erdoğan'nın Batılı müttefiklerini kızdırdığını yazdı.Yunan in.gr ise, sandıkların kapandığını açıklarken katılımın bir önceki seçimleri geçerek yüzde 86'yı bulacağı ifade edildi.Yunan gazetesi Ta Nea 'Türkiye'deki seçimler' başlıklı haberinde en kritik seçimde oy verme işleminin saat sabah 08.00 itibarıyla başladığını ifade etti.İngiltere merkezli Middle East Eye ise Türkiye'deki seçimler anbean takip ediyor. Sandıklar kapandıktan sonra canlı yayın yapacağını ifade eden gazete, Türk vatandaşlarının akın akın sandık başına gittiğini belirtmişti.Al Jazeera da seçimi canlı veren gazeteler arasında. Al Jazeera'nın Türkiye muhabirlerinin seçime çok yüksek katılım olduğunu söylediği belirtmişti.İsveç gazetesi Dagens Industri de 'Türkiye'de karar günü' başlıklı haberiyle 60 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiğini söylemişti.Reuters haber ajansı da Türkiye ile ilgili pek çok haber yayımladı. Türkiye'de yaşananlarla ilgili bilgi veren haber ajansı seçim sürecinden bahsetmişti.