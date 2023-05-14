Başkan Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.