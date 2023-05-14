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Bakan Bozdağ, oyunu kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Şanlıurfa’da, 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bozdağ, "Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun" dedi.

Ekleme: 14.05.2023 - 09:52 Güncelleme: 14.05.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Şanlıurfa'da, 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şanlıurfa'da, saat 08.00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 1 milyon 219 bin 444 seçmen, kurulan 4 bin 86 sandıkta oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı.

Seçim bölgesi Şanlıurfa'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1075 nolu sandıkta oyun kullandı. Sandıkları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bozdağ, huzur içerisinde seçim sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini belirterek şöyle dedi:

"Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun."
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