CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Bakan Akar oyunu kullandı
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar; oyunu kullandı. Bakan Akar; "Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahı bakımından, istikrarı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar; oyunu kullandı. Bakan Akar; 'Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahı bakımından, istikrarı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum' dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oy vermek için Kayseri Lisesi'ne geldi. Burada 1097 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Akar kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada; 'Bugün önemli bir gün. Seçim günündeyiz. Seçimin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşımızın huzuruna güveniyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahı bakımından, istikrarı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnşallah sonuçlar kazasız, belasız, demokratik nezaket çerçevesinde, güven içinde, huzur içinde gelişir. Partiler olarak hepimiz fikirlerimizi söyledik, vatandaşlarımıza anlattık. Vatandaşlarımız da bunu dinlediler ve bugün artık kararlarını verecekler. Ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' dedi. Bakan Akar ayrıca Anneler Günü'nü de kutlayarak okuldan ayrıldı.
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