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YSK'dan Muharrem İnce kararı

YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır.

Ekleme: 13.05.2023 - 12:57 Güncelleme: 13.05.2023 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
YSK'dan Muharrem İnce kararı
YSK Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme başvurusuna ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, Muharrem İnce'nin çekilme dilekçesinin dün YSK'ya ulaştığını hatırlattı. Yener, Kurul'un bugün yaptığı toplantıda İnce'nin çekilme başvurusunun ele alındığını belirtti. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12'nci maddesinin; aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin olduğunu ifade eden Yener, '6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapığı toplantı sonucunda oy birliği ile Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin 1'inci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi sonucuna varmıştır. Seçim ile ilgili de tüm tedbirlerin alındığını paylaşırız' dedi

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