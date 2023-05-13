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Beyaz Gazete
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Şehidimizin kanı yerde kalmadı!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit düştü. Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 13.05.2023 - 09:26 Güncelleme: 13.05.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Şehidimizin kanı yerde kalmadı!Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğu duyuruldu.

Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'

2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GTİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

'Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor.'

ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Şehit Küçük'ün Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Şehit Küçük'ün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
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