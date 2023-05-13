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Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler

Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaşananların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirirken "Miting dönüşü evinize gidebildiniz mi?" ifadelerini kullandı.

Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
Ekleme: 13.05.2023 - 13:31 Güncelleme: 13.05.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
Ankara'da dün öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler ve dükkanlar su altında kaldı.

Yollarda meydana gelen su basmaları nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı. Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı. Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü. Bazı alt geçitler ise suyla doldu.

Yağış sadece trafiği değil bazı iş yerleri ve otoparkları etkiledi.

'Miting dönüşü evinize gidebildiniz mi?'
Ankaralıların büyük mağduriyet yaşadığı afetin ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Millet İttifakı mitinglerine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Özcan, vatandaşların yağışın ardından yaşadığı zorlukların videolarını içeren videoyu 'Turistik gezileriniz bittiyse Ankara'nın yağmurda göle dönen yollarına, caddelerine bir el atın artık…Miting dönüşü evinize gidebildiniz mi?' ifadeleriyle paylaştı.

1Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
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