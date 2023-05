Avrupa Müslüman Forumu'ndan Başkan Erdoğan'a destek

Avrupa Müslüman Forumu'ndan yapılan açıklama şöyle:14 Mayıs'ta Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu seçimler, tüm İslam alemi ve özellikle Büyük Avrupa Müslümanları için çok önemlidir. Çünkü bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı aslında İslam aleminin lideri ve Avrupalı Müslümanların hak ve menfaatlerinin savunucusudur.Avrupa kıtasında yaşayan 170 milyon Müslüman adına Türkiye vatandaşları olan kardeşlerimizi görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya ve ona bir kez daha Türk halkının güvenini vermeye çağırıyoruz. Son zamanlarda, birçok Müslüman ülkelerin ruhani liderleri ve saygın şeyhleri böyle bir çağrıda bulundular.Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin bizi duyması ve bizi dinlemesi için 36 Avrupa ülkesinin Müslüman toplumu adına çağrıda bulunuyoruz. İslam karşıtı güçler şimdi mevcut Türkiye Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesini engellemek için her şeyi yapmaya çalışıyor ve gerçek bir argümanları olmadığı için entrika, aldatma ve tahrifat kullanıyorlar. Ama gerçekler inatçı şeylerdir.Bugün Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden biri ve bölgesel bir süper güçtür. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer güç merkezleri dahil, kesinlikle herkes Türkiye'yi dikkate alıyorlar. Türkiye bugün en itibar sahibi olan Müslüman ülkesidir. Türkiye'nin GSMH'si Erdoğan'ın iktidarı yıllarında üç katına çıktı.Bugün ülkeye gelen herkes yüksek altyapının, yolların, köprülerin, tünellerin, uluslararası havaalanlarının, makine sanayinin, gemi yapımının, uçak yapımının, nükleer enerji temellerin atılmasının geldiği seviyeyi görüyor. Müslüman dünyasının en gelişmiş askeriendüstriyel komplekslerinden biri, en gelişmiş tıp ve en iyi eğitim sistemlerinden biri geliştirildi.Bütün bunlar, liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi liderliğindeki Türk halkının başarısıdır. Türk seçmenlerine sesleniyoruz. Ajite etmeye hakkımız yok ama kardeşçe bir nasihatle hitap etmeye hakkımız var.Türkiye Cumhuriyeti ve milletinin, örf ve adetlerinin, dininin düşmanlarının propagandalarına boyun eğmeyin. Propagandaya yenik düşerek imparatorluğunuzu kaybettiğinizde ve Müslüman dünyası halifeliği kaybettiğinde, tekrarlamamanız gereken geçmişin hatalarını hatırlayın. Şimdi modern Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse 100 yıllık tarihinin en iyilerini özümsüyor ve Selçuklular ile Osmanlıların gurur duyduğu o en iyi başarı geleneklerini yeniden canlandırıyor.Bugün Başkanınız Müslüman dünyasının değerli bir lideridir. Çin'deki Uygur Müslümanlarını, Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarını, Keşmirli Müslümanları, Karabağ Müslümanlarını, Libya ve Suriye Müslümanlarını, Bosna Müslümanlarını, Filistin Müslümanlarını korumak söz konusu olduğunda ve üçüncü kutsalımız Mescid-i Aksa'yı korumaya gelince duyulan ve etki yaratan Türkiye'nin sesidir.Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında çoğunluğu Müslüman olan Türki halklarının kardeşliği de var. Bu birlik, batı ile doğu, kuzey ile güney arasında bir köprü haline gelip şimdiden büyük Avrasya'da bir istikrar unsuru haline geliyor. Avrupa'daki Müslümanların cami yapma konusundaki yasal haklarının korunması, kutsal Kuran'ın korunması, Peygamber Efendimizin S.A.V.'nin isminin korunması, Müslüman kadınların hakların korunması, geleneksel aile değerlerin korunması söz konusu olduğunda 2 her zaman duyulan Erdoğan'ın sesidir.Türkiye Cumhurbaşkanı aşırıcılık, terörizm ve İslamofobi ile mücadelede her zaman ön saflarda yer almaktadır. Bugün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan tüm ekonomik zorlukların, salgın sonrası ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasında yaşanan en büyük askeri çatışma zemininde bir istisna olmadığını biliyoruz. Bütün bu zorluklar, kardeş Türk milletinin başına gelen en vahim trajedinin sonuçları aşılacağı gibi da aşılacaktır.Türkiye, dünya liderlerinden biri olan Cumhurbaşkanının etrafında toplanmasıyla sadece yıkılan şehir ve köyleri yeniden inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda onları modernize edip depremden etkilenen bölgelerde öyle bir sistem kurabileceğine, genel olarak ülke genelinde, modern teknolojiler, modern altyapının geliştirilmesi ve modern bilimin kazanımlarının uygulanması nedeniyle gelecekte bu tür yıkım kurbanlarının yer almayacağına inanıyoruz.Erdoğan'sız Türkiye, Allah göstermesin yine Avrupa'nın arka bahçelerinde üçüncü sınıf bir ülke olacak, basında çıkan haberlere göre ülkeyi İran veya Rusya ile savaşa sürüklemek isteyen küresel güçlerin elinde bir oyuncak olacak. Bunun sonuçları Türkiye için kesinlikle ölümcül olacaktır. Türk milletinin temel değerlerine dayanan güçlü bir lider ve güçlü bir kalkınma programı olmaması durumunda geçen yüzyılın başında yapmaya çalıştıkları gibi Türkiye'yi çeşitli parçalara bölmeye çalışacaklardır.Bunun gerçekleşmesini ancak Türk halkının iradesi engellemiştir. Geçmişin dersleri ve Türk halkının hikmetinin, İslam'ın geleneksel değerlerine bağlılığının ve bugün milletin ve devletin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelme iradesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında toplanmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Sağduyunun ve hakkın galip geleceğine inanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin kazanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Türkiye'nin dinimizin temel değerlerine dayalı güçlü, birlik ve istikbal odaklı bir devlet olarak gelişmeye devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kardeş Türkiye halkının üzerine olsun.