Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında, 'Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor' iddiasıyla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.Açıklamada, Yanardağ'ın ifadesi alınmak üzere Başsavcılığa çağrıldığı belirtildi.CHP'nin yayın organı olarak bilinen Tele1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 'Kaynağına güvendiğini' söyleyerek, çok tehlikeli bir paylaşımda bulunmuştu.Yanardağ'ın seçime saatler kala yaptığı provokatör paylaşım tepki çekmişti.