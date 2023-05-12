Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı
Hakkari'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zırhlı aracın aracın devrilmesiyle meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Hakkari- Van yolunun 20'nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı.
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