Seçim çalışmalarını İstanbul'da noktalayacak olan Erdoğan, seçim duasını Ayasofya'da yapacak. Cumartesi gün içinde İstanbul'un ilçelerinde seçim turu yapacak olan Erdoğan, akşam namazını Ayasofya Cami'nde kılıp kampanyayı noktalayacak.

14 Mayıs'a iki gün kaldı. Türkiye, son yılların en önemli Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini yapacak.Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle yarışta 3 isim kaldı. Adaylar son 2 gün seçim kampanyalarını artırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitingler ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.Seçim çalışmalarına yarın da İstanbul'da devam edecek olan Erdoğan, seçim duasını Ayasofya'da yapacak.Cumartesi gün içinde İstanbul'un ilçelerinde seçim turu yapacak olan Erdoğan, akşam namazını Ayasofya Cami'nde kılıp kampanyayı noktalayacak.