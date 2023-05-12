EGM'den Muharrem İnce açıklaması

EGM: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.