EGM'den Muharrem İnce açıklaması
EGM: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.
EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;
Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.
Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.
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