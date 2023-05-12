Adana'da deprem!

AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonrası 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.33'te meydana geldi.7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi.4,5 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.