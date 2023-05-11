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Süleyman Soylu’dan Meral Akşener’e salvolar

“PKK ile iş tutanın Allah belasını versin” diyerek beddua yağdıran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dikkat çeken bir soru yöneltti. Bakan Soylu, “Kumar masası dediğin yere, noter masası dediğin yere, burada başka işler dönüyor dediğin yere nasıl dönebildin?” dedi.

Süleyman Soylu’dan Meral Akşener’e salvolar
Ekleme: 11.05.2023 - 11:47 Güncelleme: 11.05.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu’dan Meral Akşener’e salvolar
7 başlı koalisyona İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında verdi veriştirdi.

Soylu'nun hedefinde her defasında PKK'ya lanet yağdırmasına rağmen aynı masada bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı. “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Bakan Soylu, rakibi için açtı ağzını, yumdu gözünü…

“Ben Meral Akşener'i çok iyi tanırım”

“Ben Meral Akşener'i çok iyi tanırım” diyen Bakan Soylu, tek tek anlattı, arada teröre karşı verilen mücadeleyi de unutmadı.

Akşener'in “PKK ile iş tutanın Allah belasını versin, PKK'nın yanından geçtiysem Allah beni rezil rüsva eylesin” dediği Nevşehir mitingindeki görüntülerinin üzerine konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

Zaten rezil olmuşsun. Siz PKK ile FETÖ'nün oyuncağı olmuşsunuz diye en yakınınızdakiler istifa etmiş. Artık bunu gizleme gereği bile duymuyorlar. Kumar masası dediğin yere, noter masası dediğin yere, burada başka işler dönüyor dediğin yere nasıl dönebildin? Ne koydular önüne?

'PKK'yı masanın üzerine çıkardılar, Akşener'i indirdiler'

İyi Parti Genel Başkanı ile bir dönem birlikte siyaset yaptıklarını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

Beraber çalıştık. Hem de şimdiki zamanda değil, kendisini en saf olarak değerlendirdiği zamanda… Bundan 30 yıl önce bildiğim bir Meral Akşener var. Şimdi ise biraz daha bu konularda tiyatro eğitimi almış, profesyonelleşmiş, memleket duygularını rencide etmiş, ezikliğini bağırarak çağırarak ortadan kaldırmaya çalışan bir Meral Akşener var. Millet her şeyi görüyor. Kimin ne olduğunu, ne olmadığını biliyor. Burada masanın üzerine PKK'yı çıkardılar, masanın altına da Akşener'i indirdiler. Bundan daha rezil bir durum var mı?

'Çiller'i, Bahçeli'yi, Erdoğan'ı satmışsın'

Meral Akşener'in Tansu Çiller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sattığını dile getiren Soylu, “Siyasette insanların aralarında hiç mi fikir ayrılığı olmaz. Tansu Çiller'i neden sattın? Devlet Bey'in partisine çökmeye çalışmışsın. Sonra sana parti kurdurtmuşlar. Çalışma arkadaşlarına bile kendini ifade edememişsin. Tayyip Erdoğan, parti kurarken birlikte toplumun karşısına çıkmışsınız. Kampa giderken ‘ben gelemem' demişsin. Kılıçdaroğlu ile birlikte oturuyorsun, sonra da istediğin adayın çıkmayınca o masaya ‘kumar masası' diyorsun. Koalisyon vadediyorsun, ‘Seçim bitince ağzımı açacağım deyip, daha seçim gelmeden ağzını kapatamıyorsun' diyorsun.” dedi.

Terörle mücadele: 83 terörist kaldı

Türkiye'nin terörle amansız mücadelesini de değerlendiren Bakan Soylu, artık batı ile doğu arasında yatırım farkının kalmadığını dile getirdi.

Terörist sayısının 83'e indiğini de aktaran Soylu, şunları söyledi:

Bizim terörle mücadele konusunda bir şey söylememize gerek yok. Bizim karşımızdakiler bile ‘Evet, bunu yaptılar' diyor. Gazi ve şehit aileleri açıklamalar yapıyor. Hem Akşener, hem CHP hem de PKK ile alakalı yorumlar var. Seçimi kazanmak için bugüne kadar verilen mücadeleyi nasıl silip süpürürler diyorlar. Ayıptır, günahtır. Ama bunlar milletin gözünün önünde oluyor. Bu millet artık çocuklarını rahatça askere gönderebiliyor. Oysa yıllar önce durum farklıydı. Türkiye'de terörist sayısı 83'e düştü. 20'sini de saymayın. Kiminin kolu yok, kiminin bacağı yok. Onlar yurt dışına kaçmak istiyorlar ama kaçamıyorlar bütün yollar tıkalı. O mağaralarda hayvan gibi yaşıyorlar. Uzun yıllar sonra Türkiye'de bu anlamda huzur sağlanmış. Doğu ve Güneydoğu'da işler tam tersine dönüşmüş, turizm patlaması yaşanıyor. Tayyip Erdoğan, doğu ile batıyı birleştirmiş. Batıda ne varsa, doğuda da o var.
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