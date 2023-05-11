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Selin Şekerci kendini anlattı

Bir derginin bu ayki sayısına konuk olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, kendiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 11.05.2023 - 09:04 Güncelleme: 11.05.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Selin Şekerci kendini anlattı
Kanal D'deki ‘Kraliçe'nin ‘Zeynep'i Selin Şekerci Retouch dergisine röportaj verdi.

Geçen yazdan beri işletmeci Osman Yalın ile aşk yaşayan oyuncu özel hayatının iyi gittiğini söyledi.

“Evlilik vaktim geldi diyor musunuz?” sorusuna ise “Onun da vakti var mı bilmiyorum. Olması gerekirse olur” dedi.

İşte Şekerci'nin açıklamalarından ara başlıklar:

'Terapi alıyorum'

'Duygularımla baş etme metodum var mı bilmem ama uzun zamandır terapi alıyorum. Meditasyonumu da eksik etmem. Her duygumu belli etmekten de hoşlanmam.

Sektörde kalıplaşmış bir güzellik algısı var. Ona uymadığım noktalar bir şeyleri kaçırmama sebep oluyor.

'Çok düşünürüm'

Kendi kurallarıma göre yaşarım. Hep içimden geldiği gibi hareket ederim. Dövmelerimden pişman değilim. Çok düşünürüm. Her şeyi düşünürüm en ince detayına kadar. İstediğim gibi bir kadınım. Zamanla daha da demlenecek.

Sanatçıyla sanatçı evliliğinin zor olma sebebi iki yaratıcılıkla uğraşan insanın buhranlı halleridir. Çok zordur ama en çok da biz bizi anlarız.'
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