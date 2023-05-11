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Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00’de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!
Ekleme: 11.05.2023 - 14:03 Güncelleme: 11.05.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce adaylıktan çekildi!
Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin basın toplantısı düzenledi. 45 gündür kendisine itibar suikasti yapıldığını belirten İnce, 'Gazeteci iftira atıyor ya da yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere destek vererek yazıyorlar. Benim böyle bir görüntüm ya da bir ses kaydım yok. Bu bir iftiradır. 'Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin' çünkü gerçek değil bunu biliyorsun. 45 günde yaşadığını 45 yılda yaşamadım' dedi.

'Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK saldırıyor'
Kaçak FETÖ'cülerin yurt dışından kendisine saldırdığını vurgulayan İnce şöyle devam etti: 'Pazar günü oğlumun 10 milyon havale yapmışlar. Ya bu kadar itibar suikastı yapılır mı? Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan yok bana çamur atıyorlar. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Diğer yandan da PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum. İstedikleri kadar montaj kaset dekont yapsınlar her evden bir oy istiyorum. 'Para aldı çekilemez' diye atılan iftiralara, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. benim bu kumpaslardan korkum yok.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.'
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