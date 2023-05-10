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İşsizlik oranı sabit kaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı sabit kaldı
Ekleme: 10.05.2023 - 10:15 Güncelleme: 10.05.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
İşsizlik oranı sabit kaldı
Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 508 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ayı anket uygulamasının, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de yapılamadığı belirtildi.

Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içindeki payının yüzde 4,4 olduğu kaydedildi. Mart ayı bülteninde yer alan sonuçların anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandığına dikkati çekilerek, bu illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisinin göstergelere yansıtılamadığı, gelecek dönemde alan uygulamasına başlanabilmesiyle geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesine yönelik çalışmaların yapılmasının planlandığı bildirildi.

Bültene göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, martta bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,2 puan azaldı.

Martta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık artışla yüzde 20,1 oldu.
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