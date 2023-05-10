ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez Başkanlığı (ÖSYM), 16 Nisan'da gerçekleşen 2023-ALES/1 sonuçlarını yayımladı. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
16 Nisan'da yapılmıştı
Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı 16 Nisan'da gerçekleşmişti.
16 Nisan'da yapılmıştı
Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı 16 Nisan'da gerçekleşmişti.
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