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Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

TÜBİTAK’ta başuzman olan UNESCO ödüllü Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın (40) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Erbahar’ın otopsi raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğü anlaşıldı. Erbahar’ın intihar sonucu öldüğünü değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verd

Ekleme: 1.05.2023 - 09:42 Güncelleme: 1.05.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı UNESCO ödüllü Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın (40) İstanbul Tuzla'daki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı, sır perdesi iki yıl sonra aralandı. Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın 30 Ekim 2021'de bilim dünyasını şoke eden ölümünün ardından cenazesine otopsi yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. TÜBİTAK'ta zehirli gaz sensörleriyle ilgili çalışmalarda bulunan bilim insanı Erbahar'ın önce böcek ilacı, sonrasında siyanür içerek yaşamına son verdiği iddiası ortaya atıldı.

Erbahar'ın evinde bulunan ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşine hitaben yazdığı değerlendirilen 'Seni çok seviyorum' notu ise intihar ihtimalini güçlendirdi. Erbahar'ın notta tam 27 kez 'çok' kelimesini kullanması dikkat çekti. Sosyal medyada pekçok kişi konunun bir 'şüpheli ölüm' olabileceği yazıldı. Soruşturma kapsamında Dilek Dündan Erbahar'ın eşi Doğan Erbahar'ın ifadesi alındı. Doğan Erbahar olay günü eşine ulaşamadığını, yakınlarına haber verdiğini ve kayınvalidesinden ölüm haberini aldığını söyledi. Eşinin TÜBİTAK'ta çalıştığını ve her türlü zehirli maddeye erişmesinin mümkün olduğunu belirtti.

'ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI
Dilek Dündar Erbahar'ın bilgisayarında yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığını kaydeden savcılık, evindeki cam kavanozda siyanür bulunduğunu belirtti. Otopsi raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünün anlaşıldığını ifade etti. Erbahar'ın eşiyle boşanma aşamasında olması, evinde bulunan maddenin siyanür olması ve TÜBİTAK'ta çalışıyor olmasının birlikte değerlendirildiğinde ölümünde herhangi bir kişiye atfedilebilecek kasıt yada kusurun dosya kapsamında bulunmadığı ifade edildi. Erbahar'ın intihar sonucu öldüğünü değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi
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