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İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs mesajında "Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz. Emeğinize sağlık" dedi.

Ekleme: 1.05.2023 - 11:48 Güncelleme: 1.05.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Soylu, işçilerin her zaman, ülkeyi bölmeye çalışanların, her siyasi görüşü, her toplum kesimini bir ayrıştırma aracı olarak istismar etmeyi ilke edinenlerin ve bu ülkeyi iç çatışmalar üzerinden istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin hedefinde olduğunu belirtti.

Emeğin bayramını kendi emelleri için kullananların, işçinin bir günlük bayram kutlamasına çomak soktuklarını ifade eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

'Bugün, 1 Mayıs'a bir kötü hatıra giydirip yıllarca yasaklayan zihniyetler yok. İşçinin bayramında halay var, bayram var, tatil var. Bugün, ülkenin yönetiminde sadece elit bir kesim değil, sizin çocuklarınız, babası işçi emeklisi olan insanlar var. Salgın sonrası ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi dünyanın ekonomik sarsıntılar yaşadığı bir dönemde, toplu sözleşmelerde sendikalarla mutabakat peşinde koşarak, tüm talepleri karşılamaya çalışan, asgari ücretliyi, emekliyi, çalışanı ezdirmemek için eldeki tüm imkanları kullanan, inşallah kısa vadeli gündelik sıkıntıları aşmak için çabalayan bir lider, bir Cumhurbaşkanı, bir Recep Tayyip Erdoğan var.'

Bakan Soylu, bugün işçilerin, dünyanın en modern insansız hava araçlarını ürettiğini, dünyanın en büyük havalimanını, şehir hastanelerini, köprüleri, otoyolları inşa ettiğini anlattı.

İşçilerin bugün, Türkiye'nin ihracat rekorlarını kıran ürünleri fabrikalarda ürettiklerini, mühendisin, mimarın, teknisyenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten İçişleri Bakanı Soylu, 'Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz. Emeğinize sağlık. Halay çekin, Türkiye Yüzyılı'nın coşkusuyla, daha zengin, daha müreffeh bir Türkiye heyecanıyla, kıyasıya, doyasıya halay çekin. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun.' ifadelerini kullandı.
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