Başkan Erdoğan 5 Mayıs'ta Van’a gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmaları çerçevesinde Van'a geleceği bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmaları çerçevesinde Van'a geliyor.
"Doğru Zaman, Doğru Adam" sloganı çerçevesinde 5 Mayıs Cuma Günü Van'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşyol Meydanı'nda saat 14.00'te miting yapması bekleniyor.
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