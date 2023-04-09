Kadıköy'de park halindeki metrobüs yandı

İstanbul'da arızalanan toplu ulaşım araçlarına vatandaşlar alıştı..Seyir halindeyken yandığını çok sık gördüğümüz toplu ulaşım araçlarına park halindeyken yananlar da eklendi.İstanbul'un Kadıköy ilçesi Söğütlüçeşme metrobüs durağında park halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.Alevler kısa sürede metrobüsün motor kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrobüsün yanan motor kısmını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken metrobüs kullanılamaz hale geldi.Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.