Başkan Erdoğan Destici'yi kabul etti

14 Mayıs öncesi milletvekilliği listelerine son şekli veriliyor.Cumhur İttifakı'nda MHP seçime kendi listesi ile gitme kararı alırken ittifaktaki diğer partilerin durumu ise merak konusu.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle gbbörüşüyor.Beştepe'deki görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.