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AK Parti'den DSP'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP'yi ziyaret ediyor...

AK Parti'den DSP'ye ziyaret
Ekleme: 7.04.2023 - 11:14 Güncelleme: 7.04.2023 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den DSP'ye ziyaret
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye geri sayıma başladı. Milletvekili listelerinin en geç 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmesi gerekiyor. 9 Nisan öncesi Ankara'da partiler arasında yoğun bir görüşme trafiği var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret etti. Çelik ve Yıldırım'ı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi:

Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Sayın genel başkanının da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik.

AKP ve DSP'den ortak açıklama! 'Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük' | Video

'AYNI HASSASİYETLERE SAHİP OLDUĞUMUZU TEYİT ETMİŞ OLUYORUZ'

780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz. Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur.

'AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bu değerli öneriye biz de karşılık olarak, TBMM'de katkı sunmak istediğizi paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlar kurulu toplantısından sonra kararı duyuracağız ve AK Parti'yi ziyaret edeceğiz.
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