Şanlıurfa’da taşkın oluşan dereler genişletiliyor

14 Mart Salı günü Şanlıurfa'da başlayan sağanak yağış kentte sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'da yağış miktarı 137,6 kilogram olarak ölçüldü. Yaşanılan sağanak yağış sonrası Karakoyun Deresi, Cavsak Deresi, Karaköprü Deresi ve Sırrın Deresi taştı. Derelerin taşması ile sel felaketi birçok bölgeyi olumsuz şekilde etkiledi. Sel felaketinde 17 kişi Şanlıurfa'da hayatını kaybetti.Şanlıurfa'da 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından taşkınların yaşandığı üç derede çalışma başlatıldı. DSİ Şanlıurfa Bölge Müdürü Ali Naci Kösali, derelerde yapılan çalışmalarda incelmelerde bulundu.Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı teknik heyeti ile birlikte taşkın oluşan derelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Kösalı, "Sel afetinin izlerinin silinmesi için tüm ekiplerimiz ve imkânlarımızla ile Sırrın, Karakoyun ve Cavsak derelerimizde çalışmalarımız devam etmekte olup, özellikle kapalı geçişler mümkün olduğunca açılarak dereler kontrol altına alınmaktadır" dedi.