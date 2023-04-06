Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Alev rolü ile ekranda yer alan oyuncu Müjde Uzman, Gardırop Magazin'e röportaj verdi. Kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Müjde Uzman, kendisini daha olgun ve daha sakin hissettiğini şu sözler ile açıkladı:'Hayatımın güzel bir dönemindeyim. Kendimi daha olgun, daha sakin, daha da farkında hissediyorum. Hayatımın her alanında daha tecrübeliyim. Yaş almanın en güzel yanı bu bence.'Müjde Uzman, 2011 yılında Elite Model Look yarışmasında birincilik elde etmiş ve 2008 yılında oyunculuğa başlamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı Nazlı rolü ile şöhreti elde etmişti.