Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı'nda yaşayanlar, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu.Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı.Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı 1,5 yaşındaki Asel, yerde bitkin halde yatarken bulundu.2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı.İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hastanede tedavi gören kızına refakat eden Fatma G.'nin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.Sağlık durumu iyi olan sadece besin yetersizliği nedeniyle gıda takviyesi alan Asel, tedavisinin ardından taburcu oldu. Minik Asel, soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilerek, koruma altına alındı.