Emine Erdoğan'dan Yetimler Günü mesajı

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde: Bir çocuğu sevindirmek, dünyada iyiliği hakim kılmak için atılan en kıymetli adımlardan biridir.Çocuk gülümsemesi, karanlıkları dağıtan bir aydınlık saçar. Yetim yavrularımızın hasretini çektikleri şefkat kucağı olarak, her zaman gülümsemelerine ve sevinçlerine şahitlik edebiliriz.Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde, hayata tutunuyorlar. Hepimize emanet olan bu yavrularımızdan bir an olsun uzaklaşmadık. Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler.Yetimler Günü vesilesiyle, kimsesiz yavrularımıza kucak açan Koruyucu Ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum.