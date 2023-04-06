Adana'da minibüs durağa daldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, minibüs sürücüsü, Kosan Yolu'ndan ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı.Minibüsün durağa girmesi sonucu yaya 71 yaşındaki Halil Çiftçi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı.Yaralılar hastanelere kaldırılırken 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gören bir vatandaş ise durakta beklerken minibüsün birden geldiğini canını zor kurtardığını anlattı.