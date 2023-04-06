Adana'da minibüs durağa daldı
Yüreğir'de kontrolden çıkan minibüsün, otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, minibüs sürücüsü, Kosan Yolu'ndan ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı.
1 ölü 7 yaralı
Minibüsün durağa girmesi sonucu yaya 71 yaşındaki Halil Çiftçi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırılırken 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gören bir vatandaş ise durakta beklerken minibüsün birden geldiğini canını zor kurtardığını anlattı.
1 ölü 7 yaralı
Minibüsün durağa girmesi sonucu yaya 71 yaşındaki Halil Çiftçi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırılırken 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gören bir vatandaş ise durakta beklerken minibüsün birden geldiğini canını zor kurtardığını anlattı.
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