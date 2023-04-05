Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü

Amasya'dan Samsun'da bulunan çocuklarını ziyarete gelen emekli imam Yusuf Bulut (59) ve eşi Şahsenem Bulut'tan (54) haber alamayan çocukları, polise kayıp başvurusunda bulundu.Polis yaptığı araştırmada, 05 ACM 230 plakalı hafif ticari aracın, Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'ndeki Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi.Dalgıç, jandarma ve polis ekipleri, suyun içerisinde aracı buldu.Önce Yusuf Bulut'un cansız bedeni aracın içinden çıkartıldı.Arama çalışması gece olduğu için sonlandırıldı ve sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Kayıp Şahsenem Bulut'un cansız bedenine de saat 09.00 sıralarında ulaşıldı. Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.