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Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik silahlı müdahalesine ilişkin konuşan Devlet Bahçeli, insanlık dışı muameleyi kınadığını söyledi.

Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Ekleme: 5.04.2023 - 14:28 Güncelleme: 5.04.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
11 ayın sultanı Ramazan'da İsrail yine Müslümanlara saldırdı..

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi.

200'den fazla kişi gözaltına alındı
İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti. Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Bu gelişmelerin ardından İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırıyı kutsallarımıza yapılan vahşi saldırı olarak nitelendirdi.

'Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir'
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra, insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor; Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum.

Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır.
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