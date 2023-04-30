Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bugün saat 16.01'de, 11.07 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.AFAD; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bugün saat 16.01'de, 11.07 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve 8.6 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.