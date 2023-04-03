Tekirdağ'da DEAŞ üyesi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren Suriye uyruklu A.E.R., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde 2018-2019 yıllar arasında terör örgütü DEAŞ'ın El-Nusra cephesi adına silahlı faaliyet gösteren A.E.R.'in Çorlu ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekipler, belirlenen adrese baskın yaparak, A.E.R.'yi gözaltına aldı. 2020'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.E.R., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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