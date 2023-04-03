Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Saat 15.44 sıralarında Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Doğanşehir olduğunu açıklarken büyüklüğünü de 4.2 olarak paylaştı. Depremin derinliği ise 10.58 km.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da saat 13.52'de 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmişti. Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak belirtilmişti.