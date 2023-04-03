Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Adana'da aralıklarla sarsıntılar devam ediyor.
4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre deprem saat 06.45'te Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi.
4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre deprem saat 06.45'te Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi.
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