Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Adana'da aralıklarla sarsıntılar devam ediyor.AFAD verilerine göre deprem saat 06.45'te Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi.