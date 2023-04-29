Kimya ve entegre atık tesisinde yangın
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.
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