Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de, 'Aziz Milletin Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevilik' çıkışının mezhepsel ve etnik siyaset temelli olduğunu ve bunun tehlikeli olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, Alevilerin hakları için bir önerisi olmadığını ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun seçim için istismar girişiminde bulunduğunu söyledi. Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaparak, bölmek isteyenlerin 'kalleş' olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenecek misiniz? Yola devam diyecek misiniz? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan. Eskişehir Milletvekili adaylarımızı tam kadro olarak TBMM'de görmek istiyorum. Ezberleri hep birlikte bozalım. Eskişehir'in makus talihini hep birlikte değiştirelim. CHP'ye gönül veren kardeşlerim, MHP'de birleşelim. Zilletin dürüstlüğü yoktur. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhepçilik yapmıştır. Kürt kökenli kardeşlerim Türk Milleti'nin şerefli kardeşleridir.Kürt kökenli kardeşlerim ile bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kemal Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. Bunlar küresel emperyalistlerin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Türk ile Kürt kardeştir. Bölücü ve şifreli mesajlar ile ayırmak isteyenler kalleştir. Kardeşliğimiz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz. Kandil'e yuvalanmış terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veriyor. Türk Milleti ve Türkiye'den intikam almak için fırsat kollayanlar aynı sırada kuyruğa giriyor.Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilişkisi yoktur. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Emperyalizm ve oyunlarına karşı beraber miyiz? Ebedi kardeşliğimizi beraber savunacak mıyız? MHP'ye, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a 'evet' mi?Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse, Cem Evi de bizimdir. Saz bizimdir, söz bizimdir. Hep dedik, yine diyoruz. Cem Evi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez bir yeridir. Cem Evi'ni Alevi kardeşlerimiz ibadethane görüyorlarsa ki, öyledir. Endişeye kapılacak bir şey yoktur. Bizim samimi görüş ve değerlendirmelerimiz bunlardır. Kılıçdaroğlu, bir kez olsun mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka ne yaptı? 14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde milli birlik ve kardeşliğimize destek verecek misiniz? Kılıçdaroğlu'na bedel ödetecek misiniz? CHP, İYİ Parti ve diğerlerine hesap soracak mısınız?